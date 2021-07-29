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Hristodulidis’in İsrail Temasları Sonrası Altılı Toplantı Gündemde

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Hristodulidis’in İsrail Temasları Sonrası Altılı Toplantı Gündemde
Hristodulidis’in İsrail Temasları Sonrası Altılı Toplantı Gündemde

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İsrail temasları çerçevesinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dörtlü iş birliğinin, iki Arap ülkesinin daha katılımıyla altılı iş birliğine genişletilmesinin gündeme geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, “Büyük İhtimalle Kıbrıs’ta Altılı Toplantı Planı” başlığı altında verdiği haberinde, İsrail’de resmi temaslar yapan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dörtlü iş birliğinin, İsrail’in diplomatik ilişki kurduğu iki Arap ülkesinin daha katılımıyla genişletilmesi kararını kesinleştirdiğini iddia etti.

Diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde gazete, söz konusu iki Arap ülkesine davetiyelerin gönderilmesi kararı alındığını, ayrıntıların ise şu an için gizli tutulduğunu belirtti.

Gazete ayrıca, Hristodulidis’in İsrail temaslarının çok başarılı geçtiğini, 2021 yılından beridir beklemede olan AB-İsrail Bağlantı Konseyi’nin yeniden oluşturulması konusunda Güney Kıbrıs’a bel bağlayan İsrail’in, buna karşılık ABD ve Almanya’daki Yahudi lobilerini, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusundaki eylemleri karşısında harekete geçirdiğini aktardı.

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