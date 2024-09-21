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Hristodulidis’in New York programı belli oldu

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yapacağı temaslara ilişkin programı Rum basınında yer aldı.
Hristodulidis’in New York programı belli oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yapacağı temaslara ilişkin programı Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York programının  yarın ABD’deki Rum örgütlerinin düzenlediği etkinliğe katılmasıyla başlayacağını yazdılar.

Hristodulidis’in 23 Eylül Pazartesi günü BM’nin “Gelecek” konulu konferansında konuşacağını, ardından Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Ürdün Kralı II. Abdullah’la ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirten gazete, aynı gün yerel saatle 15.40’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de görüşeceğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis, 24 Eylül sabahı BM Genel Sekreteri tarafından BM Genel Kurulu’na katılan devlet başkanları onuruna verilen resepsiyona katılacak ve ardından Genel Kurul açılış törenini izleyecek.

Aynı günün devamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el Hamed es Sabah ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le de görüşecek olan Hristodulidis, 25 Eylül Çarşamba günü yerel saatle 11.00’da BM Genel Kurulu’nda konuşacak.

Hristodulidis, saat 12.00’da BM Güvenlik Konseyi’nde “barışın ileri götürülmesi ve BM tüzüğüne saygı” konulu bir konuşma gerçekleştirmesinin akabinde “Yunan-Amerikan Konseyi” liderleriyle yemekte bir araya gelecek.

Aynı günün akşamüzeri Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani’yle de görüşecek olan Hristodulidis daha sonra ise ABD Devlet Başkanı Joe Biden tarafından verilecek resepsiyona katılacak.

26 Eylül tarihinde BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’yle görüşecek ve ardından ABD-Yahudi Komitesi temsilcileriyle ve American Express Club üyesi işadamlarıyla bir araya gelecek olan Hristodulidis, aynı gün Chevron şirket yetkilileri ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yle görüşecek.

Hristodulidis, 27 Eylül tarihinde ise Gambia Devlet Başkanı Adama Barrow’la temaslarına başlayacak ve ardından BM Güvenlik Konseyi’nin Beş Daimi Üyesi temsilcilerine yemek verecek.

Gazete, Hristodulidis’in aynı günün akşamında da, ABD’de yaşayan Rumları temsil eden örgütlerin onuruna vereceği yemeğe katılacağını aktardı.

–        CTP-AKEL görüşmesi

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve beraberindeki heyetin dün CTP Genel Merkezi’ne gerçekleştirdikleri ziyarete yer verdi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanu ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki heyetlerin dün CTP binasında gerçekleştirdikleri görüşmede “müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin bulunması çerçevesinde daha çok koordine olunması ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması gerektiği” konusunda fikir birliğine varıldığını vurgulayan gazete, iki parti arasında iş birliğinin daha da arttırılması kararının da alındığını vurguladı.

Haberde, Stefanu’nun, Sosyalist Enternasyonal’in davetlisi olarak, BM Genel Kurulu çerçevesinde “Diyalog ve diplomasi yoluyla barışı ilerletme” konulu bir seminere katılmak üzere yarın New York’a gideceği de belirtildi.

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