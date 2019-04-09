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Hristodulidis’ten AB-Doğu ortaklığı ilişkilerine Azerbaycan’a eleştiri niteliğinde şartlı destek

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Avrupa Birliği ile Doğu Ortaklığı anlaşmasına taraf 6 ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine şartlı destek beyan etti.
Hristodulidis’ten AB-Doğu ortaklığı ilişkilerine Azerbaycan’a eleştiri niteliğinde şartlı destek

Fileleftheros Avrupa Konseyi AB Dış Konular Konseyi’nde konuşan Hristodulidis, Doğu Ortaklığı’na taraf ülkelere “20 verileceğin tamamen uygulanabilmesi için AB ile ilişkilerini daha da güçlendirmelerinin şart olduğu mesajı verilmesi gerektiğini ve bu 6  ülkenin AB üyesi bütün devletlerle diplomatik ilişki kurmalarının şart olduğu” mesajı verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in “bütün üye devletlerle diplomatik ilişki kurulması”  sözlerinin “Azerbaycan’a eleştiri olduğuna” dikkat çekti.  

AB’nin Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan,  Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile 26 Mayıs 2008’de yaptığı Doğu Ortaklığı anlaşmasıyla eski Sovyet devletlerini siyasi ve ekonomik reformlarla desteklemesi hedefleniyor, bu ülkeler için gümrüksüz ticaret ve vizesiz seyahat öngörülüyor. 

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