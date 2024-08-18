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Hristodulidis’ten memnuniyet yok!

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Güney Kıbrıs’ta halk Hristodulidis’ten memnun değil
Hristodulidis’ten memnuniyet yok!

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir ankette, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yönelik halk desteğinin azaldığı ve bir kez daha başkanlığa aday olmaması gerektiği sonucu çıktı.

2 bin 591 kişinin katılımıyla 6-8 Ağustos tarihleri arasında “Retail Zoom” şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ilgili “tam bir hayal kırıklığı” yaşanıyor.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, anket katılımcılarının yüzde 33’ü Hristodulidis’in genel olarak görevlerini yerine getirme şeklini “hiç memnun edici bulmadıklarını”, yüzde 28’lik bir bölümü ise “memnun edici bulmadığını” belirtti.

Katılımcıların yüzde 21’i ise bu soruya “orta”, yüzde 9’u “mükemmel” ve yüzde 9’u ise “çok mükemmel” yanıtı verdi.

Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki görevlerini yerine getirişinden ne kadar memnun olup olmadıkları sorulan katılımcıların yüzde 39’u “hiç memnun olmadıklarını” belirtirken, yüzde 25’i “memnun değilim”, yüzde 16’sı “orta”, yüzde 10’u “memnun edici” ve yüzde 10’da “çok memnun edici” yanıtını verdi.

İç yönetime ilişkin görevlerini yerine getirme düzeyi hakkında görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 35’i “hiç memnun olmadığını” yüzde 28’i ise “memnun olmadığını” ifade etti.

–        – “İkinci kez aday olmamalı”

Gazete, Hristodulidis’in yeniden başkanlığa aday olması konusunda ankete katılanların yüzde 72’sinin “tekrar aday olmamalı” diyerek destek vermediklerini ortaya koyduklarını belirtirken, bu soruya yüzde 20’lik bir kesimin olumlu, yüzde 8’lik kesimi ise “bilmiyorum/yanıtlamıyorum” yanıtını verdi.

Hristodulidis’in olumlu ve olumsuz yönleri de sorulan anket katılımcılarının yüzde 50’si “çok konuşup az iç yapmasını” “en olumsuz özellik” olarak gösterdi.

“Genç ve aktif, onurlu, sözlerini tutar” gibi birçok olumlu unsur seçeneğine karşın katılımcıların yüzde 63’ü “böyle olumlu nitelikleri yoktur” yanıtını verdi.

– Partilerden memnuniyet de düşük

Gazete haberinde Rum siyasi parti başkanları ve diğer siyasi faktörlere ilişkin anket sorularının yanıtlarını da okuyucuya aktardı.

“Parti başkanlarının görevlerini yerine getirme şekillerinden ne derecede memnunsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 48’i “hiç memnun değilim”, yüzde 16’sı “orta”, yüzde 15’i “memnun değilim”, yüzde 8’i “memnunum” ve yüzde 5’i ise “çok memnunum” yanıtını verdi.

–        – Sayıştay başkanı adaylarda ilk sırada

“2028 başkanlık seçimlerinde kimi aday görmek istersiniz” sorusu ise yüzde 25 oranında Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis olarak yanıtlandı.

AKEL milletvekili İrini Harlambidu ve eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise yüzde 22 oranında destek gördü.

Ankette Rum hükümetinde yer alan bakan ve siyasi parti başkanlarının görevlerini yerine getirmeleri hakkında duyulan memnuniyet oranları da geniş şekilde yer aldı.

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