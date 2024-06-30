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Hristodulidis'ten Talat'a Haspolat’ta sınır kapısı cevabı

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Hristodulidis, Haspolat bölgesine sınır kapısı açılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamasına yanıt verdi. Hristodulidis, “Açılmasını gerçekten isteseydi, Mia Milia geçidi hali hazırda açılmış olabilirdi” dedi.
Hristodulidis'ten Talat'a Haspolat’ta sınır kapısı cevabı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Haspolat’ta bir sınır kapısı açılması konusundaki açıklamasına dair görüşü sorulan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Açılmasını gerçekten isteseydi, Mia Milia (Haspolat) geçidi hali hazırda açılmış olabilirdi” dedi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Hristodulidis’in dün bir etkinlik çıkışında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtları aktardı.

Habere göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Londra’da yapacağı görüşmenin KKTC temsilcilik ofisinde yer alacağı bilgilerinin sorulmasına karşılık Hristodulidis, görüşmenin 1 Temmuz’da Londra’da yapılacağını bildiğini ancak nerede yapılacağını bilmediğini söyledi.

Hristodulidis’e Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Rum tarafı ile oluşturulan teknik komiteler ile ticaretin artması için yeşil hat tüzüğü kapsamında, Metehan Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğu azaltmak için Haspolat’ta ticari araçların geçeceği bir sınır kapısı açılmasını Rum tarafına ve Genel Sekreter Guterres’e birçok kez önerdiği ancak yanıt alamadığı açıklaması da soruldu.

“Barikatlar” konusunda kendisinin de uzun süredir gerek BM, gerek Holguin aracılığıyla yazılı öneriler sunduğunu ancak Tatar’ın olumlu cevap vermediğini söyleyen Hristodulidis “o barikatı açmayı gerçekten isteseydi, size diyebilirim ki, geçen ay açılmış olabilirdi. Bizim de önerilerimiz var. Medya üzerinden değil, yazılı sunuyoruz” ifadesini kullandı.  

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in de Kişisel Temsilcisi Holguin’in de “özlü müzakereleri başlatma çabasına bağlı olduğunu, kendisinin de bu çabada onlarla müttefik olduğunu” söyledi.

Holguin ile görüşmesinin ardından, Kıbrıs sorununun çeşitli yönlerine dair çok somut bir görüşme yaptıklarını söylediğini hatırlatan Hristodulidis, nasıl ilerleyeceklerini görüşüp kararlaştırmak için önümüzdeki Cuma günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplayacağını söyledi.

Hristodulidis Holguin ile prosedürel nitelikli konuları yanında daha çok esas nitelikli konuları ele aldıkları açıklamasının sorulmasına karşılık “Kıbrıs sorunu söz konusu olduğunda prosedür ve esas da aynı önemi taşır” dedi.  

Aynı gazete “Athienu” (Kiracıköy) kökenlilerin, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e mektup göndererek “Piroi (Gaziler) geçidinin açılmasını da içermiyorsa herhangi başka bir geçit açılmasını kabul etmemesini” istediğini bildirdi.

Gazeteye göre sözde “Athienu muhtarı” Kiriakos Kareklas, Hristodulidis’e ilgili mektubu, Kıbrıs Türk medyasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Holguin ile görüşmesinde Haspolat’ta sınır kapısı açılmasını önereceği haberinin yayınlanması üzerine gönderdi.

Sözde muhtarlıktan yapılan açıklamada, Kiracıköy kökenlilerin Hristodulidis’ten, Gaziler’i de kapsamadığı sürece herhangi başka bir geçit açılmasını kabul etmemesini istedikleri, bu duruşlarını Holguin’e de iletmesini bekledikleri kaydedildi.

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