Hristodulidis’ten Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili açıklama

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yeşil Hat Tüzüğü’nün daha etkin olabilmesi ve tüzükten kaynaklanan problemler ile zorlukların üstesinden gelinebilmesi için, tüzükteki tüm olguların yeniden değerlendirilmesi aşamasında bulunduklarını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Hristodulidis, Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa İşleri Komitesi’ne dün, Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasıyla ilgili 15’inci raporuna dair bilgilendirme yaparak, AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Konseyi’nde yapılan istişareler ve müdahil taraflarla yapılan toplantıların ardından, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın tüzükle ilgili olguları yeniden değerlendirme safhasına girdiklerini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin, ticari faaliyetlerin geliştirilebilmesine yönelik, güneyden kuzeye ticaret konusunu da gündeme getirdiğini ifade etti.

Hristodulidis, yetkili bakanlıklarla sağlıklı gıda ve gıda güvenliği gibi konularda istişareler yapıldığını ve bu konunun, Rum Yönetimi’nin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu’nun, tahin ve meyve suyu gibi işlenmiş gıdaların KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirilmesi konusunda Rum Yönetimi’nin ağzını yokladığını belirten Hristodulidis, bu konuya büyük bir dikkat, ihtiyat ve tereddütle yaklaştıklarını ve bu konunun yalnızca siyasi koşullar izin verdiğinde tartışılabileceğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, hellimle ilgili tartışmanın ise diğer tartışmalarla ilişkisi bulunmadığını ve konunun, denetimi KKTC’de hangi kurumun yapacağı olduğunu ifade etti.

Gazete, toplantıya Rum zirai örgütlerinin de katıldığını ve Kıbrıslı Türk üreticilerle Rum üreticiler arasındaki haksız rekabeti gündeme getirdiklerini yazdı.

Habere göre örgütler, Türkiye’den gelen ürünlerin KKTC’de üretilmiş gibi gösterildiğini belirterek, hellim konusunun da siyasileştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Örgütler, kaçak ticaretin geçiş kapılarından değil, “deliklerden” yapıldığını ve Rum gümrük memurlarının, Kıbrıs Türk Ticaret Odası refakat belgesi taşıyan ürünleri sürekli denetlediğini belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi ise, Rum Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulaması ve Yeşil Hat’taki denetimlerinin artırılmasıyla ilgili uygun tedbirler alınmasına yönelik çaba gösterdiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’ni en çok endişelendiren ve değişiklik yapılması gerektiğini düşündüğü alanların özellikle KKTC’den geçen kaçak göçmenler ve KKTC’de üretilmiş gibi gösterilen ürünlerin, kontrol edilmeyen geçiş noktalarından yapılan kaçak ticareti olduğunu kaydetti.

Habere göre yetkili makamlar, Türkiye’den sistematik olarak kaçak göçmen gönderildiğini ve bu kişilerin Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye gelerek, geçiş kapıları veya diğer geçitlere yönlendirildiklerini; buradan da Güney Kıbrıs’a geçerek siyasi sığınma talebinde bulunduklarını öne sürdü.

Gazete, yapılacak değişiklikler arasında siyasi sığınma taleplerinin incelenmesinin hızlandırılması ve Yeşil Hat’ta atılan devriyelerin Rum Milli Muhafız Ordusu ve BM Barış Gücü ile işbirliği içerisinde yoğunlaştırılmasının bulunduğunu da yazdı.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Güney Kıbrıs’taki mülteci sorunuyla ilgili RMMO ile yapılacak olan işbirliğinin koordinasyonunu üstlendiğini kaydeden gazete, Yeşil Hat bölgesine son teknoloji kameralar yerleştirileceğini ve RMMO ile Rum polisinin devriyelerinin artırılacağını belirtti.

Gazete, Rum Gümrük Dairesi’nin denetimlerinin de 7 gün 24 saat yapılacağını ve sebze ve meyve ürünlerinin Türkiye’den geldiğinin tespit edilmesi halinde, ceza kesilerek bu ürünlerin imha edileceğini yazdı.