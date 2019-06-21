Hristofyas vefat etti!

Kıbrıs Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı ve AKEL eski genel sekreteri Dimitris Hristofiyas hayatını kaybetti.

Hristofiyas bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Kimdir?

Emekçi bir ailenin beş çocuğundan en büyüğü olarak, Girne'nin Dikmen köyünde 29 Ağustos 1946 tarihinde doğdu.

1969-1974 yılları arasında Moskova'da Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ve Sosyal Bilimler Akademisi'nde yüksek öğrenim gördü. Tarih Felsefesi alanında doktora yaptı.

28 Şubat 2008'de yapılan "başkanlık" seçimlerinde rakibi Yoannis Kasulidis ile beraber Tasos Papadopulos'u ilk turda devirerek, ikinci turda da Yoannis Kasulidis'i eleyerek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin liderliğini yaptı.