  • BIST 1.419,090
  • Altın 484,16
  • Dolar 8,6480
  • Euro 10,1300
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Hristofyas’ın Adının Yer Aldığı Levhaya Boyalı Saldırı

» »
Hristofyas’ın Adının Yer Aldığı Levhaya Boyalı Saldırı
Hristofyas’ın Adının Yer Aldığı Levhaya Boyalı Saldırı

Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın adının verildiği Larnaka’daki caddede monteli isim levhasına boyayla saldırıldı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, saldırıyı kimliği belirsiz kişiler Pazartesi gecesi yaptı.

Gazete, saldırıda kullanılan rengin, saldırganların siyasi-ideolojik kimliğini de ortaya koyduğunu iddia etti.

Rum yönetiminin eylemi,“bu tür eylemler anlaşmazlık ortamı oluşmasına yardımcı olur, kabul edilemez”, EDEK’in de “siyasi veya diğer inançlara bakılmaksızın karşı görüşe saygı gösterilmesi şart” diyerek kınadığı kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’daki Yangınzedeler İçin Yardım Toplanıyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:55
  • Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a Çalışma Hayatını Desteklemek İçin 65 Milyon Euro11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:47
  • Cyprus Mail: Anastasiadis Maraş Konusunda Önceki Yönetimleri Suçladı, Kendini Akladı11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:44
  • Rum Tarafında Ticari Dengedeki Açık Geçen Yılın İlk 6 Ayına Göre Arttı10 Ağustos 2021 Salı 17:23
  • Pasaportlarla İlgili Yeni Teşhir10 Ağustos 2021 Salı 17:20
  • Derinya’da Oluşturulacak Yeşil Alana RMMO’dan Olumlu Yanıt10 Ağustos 2021 Salı 17:19
  • Orman Yangını Tehlikesi Kırmızı Alarm Düzeyinde10 Ağustos 2021 Salı 16:57
  • Rum İtfaiye Birimi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekibi, çalışmalarına devam ediyor10 Ağustos 2021 Salı 12:43
  • Rum Meclis Başkanı: “BM Tarafından Ortam Yaratılması Gerekli”09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:59
  • Dillirga’da Ölen Rumlar Anıldı09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti