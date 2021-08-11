Hristofyas’ın Adının Yer Aldığı Levhaya Boyalı Saldırı

Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın adının verildiği Larnaka’daki caddede monteli isim levhasına boyayla saldırıldı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, saldırıyı kimliği belirsiz kişiler Pazartesi gecesi yaptı.

Gazete, saldırıda kullanılan rengin, saldırganların siyasi-ideolojik kimliğini de ortaya koyduğunu iddia etti.

Rum yönetiminin eylemi,“bu tür eylemler anlaşmazlık ortamı oluşmasına yardımcı olur, kabul edilemez”, EDEK’in de “siyasi veya diğer inançlara bakılmaksızın karşı görüşe saygı gösterilmesi şart” diyerek kınadığı kaydedildi.