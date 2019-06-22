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Hristofyas'ın cenaze töreni programı açıklandı

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Dimitris Hristofyas’ın naaşı Salı günü saat 09.00’dan 15.00’e kadar Lefkoşa’daki PEO Genel Merkezi’nde son veda için katafalka konulacak.
Hristofyas'ın cenaze töreni programı açıklandı

Kıbrıs Cumhuriyeti eski Başkanı, AKEL'in sembol isimlerinden Dimitris Hristofyas’ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreni 25 Haziran 2019 Salı günü yapılacak.

AKEL Merkez Komitesi Dimitris Hristofyas’ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreni programını açıkladı. AKEL, cenaze töreninin yapılacağı salı günü de dâhil olmak üzere 4 gün boyunca yas ilan etti. Cenaze töreni devlet tarafından karşılanarak Lefkoşa’nın Strovolos bölgesindeki Ayia Sofia Kilisesi’nde saat 17.00’de gerçekleştirilecek ve ardından Makedonitissa Kabristanlığı’nda defnedilecek. Kikkos Mitropoliti Nikoforos tarafından yapılacak cenaze töreninde Halk Hareketi adına AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuşacak.

Dimitris Hristofyas’ın naaşı Salı günü saat 09.00’dan 15.00’e kadar Lefkoşa’daki PEO Genel Merkezi’nde son veda için katafalka konulacak.

Aile saat 16.00-17.00 arası kilisede Kıbrıs siyasi camiasından, kamu yetkililerinden, yurtdışından siyasal şahsiyetlerden ve yabancı ülkelerin Kıbrıs’taki diplomatlarından taziyeleri kabul edecek.

Cenaze töreninde çelenk konulması yerine Halk Dayanışma Ağı’na ve Meslektaşlara Destek Derneği’ne bağışta bulunulacak.

25 Haziran 2019 Salı günü de dâhil olmak üzere yas ilan edilen 4 gün boyunca AKEL bürolarında ve Halk Hareketi binalarında bayraklar yarıya indirilecek. AKEL kadroları bu günler boyunca siyasi programlara katılmayacak ve Temsilciler Meclisi’nden oturumlarının ertelenmesi istenecek. AKEL Genel Sekreteri’nin bürosuna ve AKEL’in bütün İlçe Komiteleri’nin bürolarına Dimitris Hristofyas’ın fotoğrafı asılacak.

24 Haziran Pazartesi gününden itibaren AKEL Merkez Komitesi ve bütün İlçe Komiteleri binalarında taziye defteri açılacak. Taziye defteri Pazartesi günü 09.00-18.00 ve Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında halka açık olacak.

http://www.akel.org.cy/…/yoldas-dimitris-hristofyasin-son-…/

Cenaze töreni hakkında daha fazla bilgi için: (+357) 99255921 - (+357)22589514

AKEL ve PEO Genel Merkezleri ile cenaze törenin yapılacağı kilisenin elektronik haritaları:

AKEL Genel Merkezi (Ezekia Papaioannou 4, Lefkoşa): https://bit.ly/2WYZkBd

PEO Genel Merkezi (Archermou 29, Lefkoşa): https://bit.ly/2N4VUZp

Aya Sofia Kilisesi (Macedonitissis, Strovolos): https://bit.ly/2J66ZEm

Kaynak: AKEL, cenaze töreninin yapılacağı salı günü de dâhil olmak üzere 4 gün boyunca yas ilan etti.

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