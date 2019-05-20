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Hristofyas’ın yoğun bakıma alındı!

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Dimitris Hristofyas’ın hafta sonundan beri bulunduğu Güney Lefkoşa’daki Genel Hastane’de, organ nakli bölümünden yoğun bakıma alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.
Hristofyas’ın yoğun bakıma alındı!

Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın hafta sonundan beri bulunduğu Güney Lefkoşa’daki Genel Hastane’de, organ nakli bölümünden yoğun bakıma alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, 72 yaşındaki Hristofyas’ın, solunumda güçlük yaşadığını belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri, konuya ilişkin açıklamada; “Sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor” dedi.

Hristofyas, 2008-2013 yılları arasında Rum Yönetimi Başkanlığı yapmıştı.

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