Hritodulidis'in istifasının yankıları sürüyor...Miçotakis’ Neofitu’yu Atina’ya çağıracak

Nikos Hristodulidis’in, hem DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun parti içi prosedürü izleyerek aday olma teklifini hem de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in arabuluculuğunu reddederek dün istifasını kamuoyuna açıklaması, Anastasiadis’i öfkelendirdi.

Nikos Hristodulidis’in, hem DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun parti içi prosedürü izleyerek aday olma teklifini hem de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in arabuluculuğunu reddederek dün istifasını kamuoyuna açıklaması, Anastasiadis’i öfkelendirdi.

Anastasiadis, Dışişleri Bakanlığı görevini yarından itibaren devralması için eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’i bugün görüşmeye çağırdı. DİSİ, Hristodulidis’i bölücülük ve AKEL’in iktidar yolunu açmakla suçladı. Atina kaynaklı bilgiler Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Neofitu’yu Atina’ya çağıracağı yönünde.

Rum gazeteleri bugünkü manşetlerini Hristodulidis’in, Rum Yönetimi Başkanlığı’yla ilgilendiğini olduğu, DİSİ Başkanlığı ile hiç ilgilenmediğini belirterek Dışişleri Bakanlığı görevinden istifasına ve bu açıklamanın tetiklediği gelişmelere ayırdı.

Politis manşet haberi “Nikos Hristodulidis’in Kararı DİSİ’de Bölünme Yaratıyor… Averof’un Önerisini ve Anastasiadis’in Arabuluculuğunu Reddederek İstifa Etti… Kasulidis Dışişleri Bakanı Olarak Seferber Ediliyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre DİSİ Başkanı Neofitu, Cuma sabahı saat 09.00’da Anastasiadis’i arayarak, Hristodulidis’i adaylık konusunda niyetini netleştirmeye çağıracağı bir açıklama yapmak niyetini iletti, hatta DİSİ tabanının, daha sonra başkan adayı da olacak yeni parti liderliğini seçmesi için parti başkanlığından istifa etmeye hazır olduğu izahında bulundu.

Neofitu’dan beklemesini isteyen Anastasiadis, 10.30’da Hristodulidis’i arayarak Neofitu’nun pazartesi günü (bugün) parti başkanlığına adaylık başvurusu yapma önerisini kabul etmesini istedi. Hristodulidis, DİSİ parti içi prosedürlerin güvenilirliğiyle ilgili düşüncesini ve parti adayı görünüp başka çevrelerden gelecek desteği kısıtlamak istemediğini söyleyerek Anastasiadis’in isteğini geri çevirdi.

Anastasiadis, tavrına sinirlendiği Hristodulidis’ten istifa etmesini istedi, Hristodulidis’in sunduğu istifa mektubunu derhal kabul etti. Anastasiadis saat 11.00’de Kasulidis’i, saat 11.45’te de Neofitu’yu arayarak Hristodulidis’in istifa ettiğini iletti. Hemen ardından Neofitu basın toplantısı düzenleyerek Hristodulidis’e parti içi prosedürlere işaret ederek DİSİ başkanlığından istifa edebileceğini açıkladı.

Anastasiadis’in, daha önce nabzını yokladığı ve Dışişleri bakanlığını devralması konusunda olurunu aldığı Kasulidis ile bugün de usulen görüşeceği kaydedildi.

KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME ETKİLENMESİN DİYE…

Gazete Hristodulidis’in, dün öğle saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladığı istifasının, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al Mohammed Al Sabah ile bugünkü görüşmesi etkilenmesin diye yarın (11 Ocak) itibarıyla geçerli olacağı bilgisini verdi.

Habere göre DİSİ de dün, Nikos Hristodulidis’in istifa açıklaması sırasında yaptığı DİSİ’nin “Neofitu’nun çiftliği” olduğunu, bu yüzen liderliği için aday olmayacağı açıklamasına cevap verdiği bir açıklama yaptı.

DİSİ’DEN HRİSTODULİDİS’E BUGÜNE KADAR SÜRE

DİSİ, açıklamasında, Hristodulidis’in bugün (10 Ocak) parti organlarına adaylık başvurusu yapmaz ve başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olmaya karar verirse kendini “parti dışında bırakmış, AKEL’e iktidar yolunu açan bölücü sıfatını almış olacağı” görüşünü ortaya koydu, şu vurgu yapıldı:

“Kendisine tanınan bu seçenek yarına (bugün) kadar geçerlidir. DİSİ camiası hafızaya da değerlendirme kabiliyetine de sahiptir. Dolayısıyla AKEL’in önüne halı serilmesine de 2003’ün tekerrürüne de müsaade etmeyecek.”

Gazete, Averof Neofitu’nun bugün DİSİ’nin Rum yönetimi başkan adaylığının resmen de açıklanmasının beklendiğini haberine ekledi.

MİÇOTAKİS NEOFİTU’YU ATİNA’YA ÇAĞIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Alithia, “Bölmeyi Tercih Etti… Nikos Hristodulidis DİSİ Prosedürlerini Reddetti, Diğer Güçlerin ve DİSİ Tabanının Desteğini Talep Ederek Bağımsız İlerliyor” başlıklı manşet haberinde, Atina kaynaklı bilgilere dayanarak Rum tarafındaki bu siyasi gelişmeleri Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yakından takip ettiğini ve Averof Neofitu’yu en kısa sürede Atina’ya davet etmek niyetinde olduğunu yazdı.

Fileleftheros manşet haberini, “İstifa Aracılığıyla İlan… Nikos Hristodulidis Dışişleri Bakanlığı’ndan Ayrılıyor ve 2023 Başkanlık Seçimleri Görüntüsüyle Diyaloğa Başlıyor” başlığıyla aktardı.

Haravgi, “Parti İçi Prosedürlere Sırtını Dönerek Dışişleri Bakanlığından Gidiyor… DİSİ Parti İçinde İşleme Seçeneği Bugüne Kadar Açık Cevabını Verdi” başlığını attı.