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HSBC, dolar kuru tahminini 30 liranın üzerine çıkardı

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HSBC, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisini 27 seviyesinden 29 seviyesine çıkardı. Banka, 2024 yıl sonu için ise dolar/TL beklentisini 32 olarak belirledi.
HSBC, dolar kuru tahminini 30 liranın üzerine çıkardı

HSBC, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisini 27 seviyesinden 29 seviyesine çıkardı. Banka, 2024 yıl sonu için ise dolar/TL beklentisini 32 olarak belirledi.

HSBC, müşterilerine TL ile ilgili gönderdiği analizde 2023 için dolar/TL beklentisini 27'den 29 seviyesine çıkardı. 2024 için dolar/TL beklentisi ise 32 olarak belirlendi.

Banka analizinde dış ticaret açığındaki keskin genişlemenin makro patikadaki dengelenme konusunda şüpheleri artırmasına ve enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeye dikkat çekti. Banka, dış ticaretteki durumun turizm sezonunda bile cari işlemler dengesinde beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğini gösterdiği için TL adına risk oluşturduğunu belirtti.

Analizde güçlü turizm gelirlerinden gelen desteğin kasım ayından itibaren azalma eğiliminde olmasının döviz açısından daha da endişe verici olduğu ifade edildi.

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