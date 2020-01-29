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HSBC: Reuters'a göre banka Türkiye'deki çıkmayı düşünüyor

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Reuters, İngiltere merkezli banka HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı düşündüğünü yazdı.
HSBC: Reuters'a göre banka Türkiye'deki çıkmayı düşünüyor

Ajans, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde bu fikrin, bankanın yeni yöneticisi Noel Quinn tarafından tasarruf önlemleri kapsamında incelendiğini aktardı.

Reuters HSBC'nin tasarruf için diğer ülkelerde de küçülmeye veya satışlara gidebileceğini, bu ülkeler arasında Ermenistan, Yunanistan ve Umman olduğunu belirtti.

Banka konuyla ilgili Reuters'a görüş vermedi.

HSBC 2015'te Türkiye'de bankacılık faaliyetlerine son verme kararı almış, Şubat 2016'da ise bu karardan vazgeçmişti.

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