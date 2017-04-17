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HTC One X10 tanıtıldı!

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HTC One X10 tanıtıldı!
HTC One X10 modeli, bir süredir ortaya çıkan dedikoduların ardından resmi olarak duyuruldu. Geniş pil kapasitesi ve tasarımıyla dikkat çeken telefon, orta düzey bir işlemci ile geliyor.

HTC One X10 modeli bir süredir ortaya çıkan sızıntıların ardından nihayet resmi olarak duyuruldu.

HTC ONE X10 ÖZELLİKLERİ

Orta – üst seviye donanım bileşenleriyle karşımıza çıkan ürün, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Bir HTC One klasiği olarak yekpare metal kasa ile gelen cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yer alıyor.

5.5 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük sunan HTC One X10 modelinde Super LCD panel ve Corning Gorilla Glass cam teknolojisi kullanılmış.

Gücünü MediaTek Helio P10 işlemcisinden alan telefonda 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, microSD kart ve çift SIM desteği bulunuyor. Her iki SIM kart da 4G LTE olarak kullanılabiliyor.

Kamera noktasında ise F/2.0 diyafram değerine sahip 16 MP’lik arka kameranın yanı sıra F/2.2 diyafram değerine sahip 8 MP ön kamera bulunuyor.

Android 6.0 Marshmallow üzerinde HTC Sense arayüzü kullanan telefon, ilk olarak bu ay sonunda Rusya’da satılacak. Son olarak 4000 mAh pil kapasitesi sunan telefonun, uzun bir pil ömrü vaadettiğini belirtmekte fayda var.

HTC One X10 fiyatı ise 19,990 ruble yani yaklaşık 355 dolar. Cihazın henüz Rusya dışarısında satılıp satılmayacağı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

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