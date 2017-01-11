HTC U Ultra modeli ortaya çıktı

HTC’nin geliştirdiği yeni telefonlardan HTC U Ultra modeline ait teknik özellikler ve görseller ortaya çıktı.

4 GB RAM DİKKAT ÇEKİYOR

HTC U Ultra olarak adlandırılması beklenen telefonda, LG V10 ve V20 modellerinde gördüğümüz ikinci ekran yer alacak. Bu ekran hızlı kısayol tuşları, telefon bildirimleri gibi çeşitli içeriklerin ekran kapalıyken takip edilmesini sağlayacak. Yayınlanan görsellerde de açıkça görünen bu detay bir hayli ilgi çekici olacak.

Telefon tasarımdaki bu yeniliğe ek olarak teknik özelliklerde de dikkat çekici olacak. Telefonda Snapdragon 835 işlemcisine, 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. HTC U Ultra modelinin ön kısmında 16 MP çözünürlüklü kamera yer alacak. Arka kısımda yer alan kameranın çözünürlüğü ise açıklanmadı. Son olarak, U Ultra modelinde 4000 mah kapasiteli pil olduğunu belirtelim. HTC U Ultra modeli ikinci ekran ve bu özelliklerle piyasaya çıkarsa 2017'nin en önemli akıllı telefon modelleri arasında yer alabilir.