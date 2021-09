Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan Hava Sahasını güvenli şekilde işletecek yeterli sayıda hava trafik kontrolörü bulunmadığı, sisteminin çökmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Kapısız, son iki sene içerisinde 9 kişinin istifa ettiğini, iki kişinin de emekli olduğunu belirterek, açılan münhallere rağmen mesleğe başvuru sayılarının düşük olduğunu, mesleğe girenlerin ise koşullar nedeniyle işten ayrılmanın yollarını aradıklarını söyledi.

Kapısız, “Normalde en az 4 ekip olması gereken yerde şu an hem 3 ekip düzenine geçilmiş hem de ekiplerde çalışan personel sayısı güvenli çalışma standartlarının çok altına düşmüştür. Hava trafik kontrolörleri, bırakın sosyal hayat ve aile düzenini, dinlenme imkanı bile bulamadan tekrardan göreve çağrılmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Mevcut düzende personelin günlük izne çıkmasının mümkün olmadığını kaydeden Kapısız, hasta olup da işini yapamayacak personelin iyileşene kadar yerine koyacak muadili kalmadığını ifade etti.

Bu noktaya gelinmemesi amacıyla yıllardır hükümetlere çağrı yaptıklarını, zaman zaman eylem ve grev ortaya koyduklarını anımsatan Kapısız, ülkeyi yönetenlerin durumu algılayamadığını savundu.

Kapısız, açıklamasında “Hava Trafik Kontrol sisteminin çökmesi an meselesidir, daha fazla bu yükü kaldıramıyoruz. Bir an önce harekete geçmezseniz, personel iş yükü altında ezilecek ve yorgunluktan dolayı oluşacak olası bir felaketin bedelini ne siz ne bizler ödeyebileceğiz. Hava sahasını ve insanların canını güvende tutmak istiyorsanız derhal önlem alın” ifadelerine yer verdi.