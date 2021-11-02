  • BIST 1.543,470
  • Altın 549,90
  • Dolar 9,5343
  • Euro 11,0556
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

HTKS: Ercan Havalimanı’nı ne hale getirdiklerini gözler önüne seriyoruz!

» »
Açıklamada, "Açık açık yazıyor ve uyarıyoruz. Ercan’ı getirdiğiniz nokta havacılık emniyeti bakımından SAKINCALI ve RİSKLİ duruma gelmiştir." denildi.
HTKS: Ercan Havalimanı’nı ne hale getirdiklerini gözler önüne seriyoruz!

2012 Yılı’nda ellerinde devasa çeklerle fotoğraflar çekip Ercan Havalimanı’nın özelleştirildiğini adeta bizlerle dalga geçercesine halka müjdeleyen hükümetlerin eserini, Ercan Havalimanı’nı ne hale getirdiklerini gözler önüne seriyoruz!!

 

Ercan Havalimanı özelleştirilirken, sırf devlet hiçbir harcama yapmasın, devletin bu kurumda hiçbir mali yükümlülüğü kalmasın diye neredeyse tüm harcamaları, yapılan sözleşme ile özel şirkete devretmiş, sivil havacılık dairesini de şirketin denetleyicisi pozisyonunda tanımlamıştır. Gelinen son noktada, Sivil Havacılık Dairesi’nin şirket üzerinde hiçbir yaptırım gücü olmadığı anlaşılmakta olup bunun sebebinin ne olduğu hükümet tarafından cevaplanması gereken bir sorudur.

 

 Hava Trafik Kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan neredeyse tüm teçhizat ve ekipmanlar teker teker bozulmakta ve bozulanın yerine yenisi koyulmamaktadır. Havacılıkta her ekipmanın en az iki yedeğinin olması havacılık emniyeti bakımından bir şart iken, biz çalışanlar her an hangi ekipmanımız bozulur da hizmet veremez duruma geliriz diye endişe içerisinde görev yapmaktayız. Açık açık yazıyor ve uyarıyoruz. Ercan’ı getirdiğiniz nokta havacılık emniyeti bakımından SAKINCALI ve RİSKLİ duruma gelmiştir.

 

Tüm bunlar bir yana , 7/24 hizmet verilen Hava Trafik Kontrol Merkezi’ndeki çalışma ortamı da yıpranıp eskiyen ve kullanılamaz hale gelen eşyalarla dolup taşmıştır. Kontrolörler, pozisyonlarda oturacak sandalye bulamamakta, uzun saatler boyunca sağlığı olumsuz yönde etkileyecek koşullarda görev yapmaktadır. Halihazırda eksik personelden kaynaklanan iş yükü yetmezmiş gibi hava trafik kontrolünün olmazsa olmazı olan telsiz frekanslarımızın yarım yamalak çalışmasından dolayı verilmesi gereken talimatlar en az 3 defa tekrar edilerek pilotlar tarafından ancak anlaşılabilmektedir.  Radar ekranlarımızın kararıp hizmet veremez duruma gelmesi an meselesidir.

 

Saymakla bitiremeyeceğimiz tüm bu problemlerin içinde, en azından personelin doğru düzgün oturabilmesi ve sağlığının daha fazla bozulmaması adına, devletin alamadığı ve aldıramadığı sandalyeleri biz Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak çalışanın bize eğitim ve sosyal mücadele için ödediği aidatları kullanarak temin ettik.

 

Bu hareketin yönetenlere bir utanç yaftası olması gerekmektedir.

 

Çalışanına 10 tane sandalye bile alamayacak derecede aciz duruma düşen bir devletin 15 Kasım’da yeni havalimanını tüm uluslararası havacılık kurallarına uygun bir şekilde nasıl hizmete açacağı merak konusudur.

 

whatsapp-image-2021-10-27-at-23.13.59-(2).jpegwhatsapp-image-2021-10-27-at-23.13.59-(3).jpegwhatsapp-image-2021-10-27-at-23.13.59-(1).jpeg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen, 2022 Bütçesinin Meclis’ten geçirilmesi ve erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini belirtti02 Kasım 2021 Salı 12:38
  • Askeri yasak bölgeyi ihlal etti02 Kasım 2021 Salı 12:25
  • Kanlı: BRT’den Ayrılıp Ayrılmayacağıma Önümüzdeki Günlerde Karar Vereceğim02 Kasım 2021 Salı 12:17
  • TDP: Erken Seçim Tarihi Belirlenerek, Seçim Yasakları Hemen Devreye Konmalı02 Kasım 2021 Salı 12:15
  • KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat02 Kasım 2021 Salı 12:01
  • Sucuoğlu: Hükümet 2 gün içerisinde kurulacak02 Kasım 2021 Salı 11:47
  • Tahsin Mertekçi kabri başında anılacak02 Kasım 2021 Salı 11:46
  • "KKTC’deki koşullar, girdi maliyetleri, işçilik, elektrik maliyetlerinin, sanayiciyi çok zorluyor”02 Kasım 2021 Salı 11:42
  • Olası Sucuoğlu hükümetinde Ersan Saner bilinmezliği!02 Kasım 2021 Salı 11:37
  • COP26: BM İklim Değişikliği Konferansı'nda dünya liderleri ne mesaj verdi?02 Kasım 2021 Salı 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti