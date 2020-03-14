HTKS, Hava Trafik Kontrol Şubesine Polis Tarafından Baskın Düzenlendi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkan Cem Kapısız, önceki akşam fırtına nedeniyle stresli anlar yaşandığı sırada Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Şubesi’ne polis tarafından baskın yapılarak “uçakların neden inmediği” yönünde soruşturma başlatılacağının iletildiğini savundu.

Kapısız, polisin yasaların farkında olup olmadığını, polisleri kimin gönderdiğini ve hangi suç unsuruyla harekete geçildiğini sorarak eleştirilerde bulundu.

HTSK Başkanı Cem Kapısız, yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Dairesi’nde kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak soruşturma başlatma yetkisinin sadece Kamu hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu kaydetti.

Polisin hangi suç unsuruyla şubeye geldiğinin açıklanmasın isteyen Kapısız, sosyal medyada yer alan bir iddia üzerine harekete geçilmişse bunun da açıklanması gerektiğini ifade etti.

Cem Kapısız, önceki gece etkili olan fırtınaya işaret ederek havayolu şirketlerinin böyle durumlar için kendi meteorolojik standartlarını belirleyerek pilotlarını gerekli gördükleri hallerde risk almamaları için uyardıklarını, pilotların da iniş için gereken güvenli meteorolojik koşulların bulunmadığına kanaat getirmesi halinde iniş için daha güvenli olan meydanlara kontrolörler tarafından yönlendirildiğini anlattı.

Bu uygulamanın güvenlik gereği olduğunu tüm dünyada havacılık kuralları gereği uygulandığını hatırlatan Kapısız, “Normal trafik akışına ek olarak uçakların bulutlardan kaçınmaları için hava trafik kontrolörleri canla başla çaba sarf etmiş ve tüm uçuşların güvenli şekilde gitmeleri gereken yedek meydanlara inmeleri için uygun rotalar sağlanmıştır. Tüm bu stresli anlar yaşanırken Hava Trafik Kontrol Şubesine gece yarısı aniden polis baskını yapılmıştır. Gelen polisler tarafından ‘uçakların neden inemediği?’ yönünde soruşturma başlatılacağı çalışanlara iletilmiştir!” ifadelerine yer verdi.