  • BIST 95.628
  • Altın 246,380
  • Dolar 5,9583
  • Euro 6,6833
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

HTKS: Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak yönetenlere sesleniyoruz!

» »
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası yayınladıkları 1 Mayıs mesajı ile hükümete seslendi
HTKS: Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak yönetenlere sesleniyoruz!

 Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası yayınladığı 1 Mayıs mesajı şu şekilde:

 

KKTC 'de çalışma hayatı koltuklarınızdan izlediğiniz gibi değildir.  Bugün piknik alanları, müzikler eşliğinde yiyip içen ve bir şenlik portresi çizmeye çalışan, fakat 2 Mayıs' ta tekrar kan ağlamaya devam edecek olan emekçilerle dolup taşacaktır. Her zamanki gibi parti merkezlerinizden işçi müzikleri eşliğinde verilen kutlama mesajları yayınlandıkça siz de ezilen işçilerin yanındaymışsınız gibi bir havaya bürüneceksiniz. Bazılarınız takım elbiselerinizi bu sefer kıravatsız giyip halkın ve çalışanın içinden biriymişsiniz gibi bize güller saçacaksınız.

Ancak ülkemizde hayat bu kadar kolay değildir ve hükmettiğiniz sistem her geçen gün çalışanın canından can almaktadır.

* Asgari ücret sadaka niteliğindedir.

* Özel sektörde işçiler 12 saati aşkın sürelerle çalıştırılmaktadır.

* Çalışanın sosyal güvencesine gereken önem verilmemekte, yatırımlar yapılmamaktadır.

* Her geçen gün iş kazaları artmakta, emekçiler ölmektedir.

* Kadın ve çocuklar birer köle gibi çalıştırılmaktadır.

* İŞVEREN, GENEL ANLAMDA ÇALIŞMA YASALARINA UYMAMAKTADIR.

Eğer gerçekten çalışanın yanında iseniz bütün bunları görür, ivedi olarak gerekeni yaparsınız.

EMEK EN YÜCE DEĞERDİR...

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Mayıs Cuma günü bazı ilkokullarda uyarı grevi var...30 Nisan 2019 Salı 14:00
  • Kamu-İş Genel Başkanı Serdaroğlu: “Mücadeleye hazır olunması dileğiyle 1 Mayıs kutlu olsun”30 Nisan 2019 Salı 12:35
  • Basın-Sen üyelerini 1 Mayıs’ta sokağa çıkmaya çağırdı30 Nisan 2019 Salı 12:33
  • 1 Mayıs İşçi Bayramı ara bölgede 2 toplumlu etkinlikle kutlanacak30 Nisan 2019 Salı 12:31
  • DP, Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ni yarın Girne Boğaz Piknik Alanı’nda düzenleyecek30 Nisan 2019 Salı 12:27
  • Polis Genel Müdürlüğü'nden önemli duyuru30 Nisan 2019 Salı 12:10
  • LTB Başkanı Harmancı: “Lefkoşa’da yeni kapı talebi şımarıklık değil ihtiyaç ve zorunluluk”30 Nisan 2019 Salı 11:44
  • Meclis Genel Kurulu toplandı30 Nisan 2019 Salı 11:40
  • TDP: "İşsizliğin azaltılması, sigortasız ve güvencesiz çalıştırmanın önüne geçilmesi için uğraş verdiyoruz"30 Nisan 2019 Salı 11:37
  • Türk-Sen: “Bu yıl da 1 Mayıs’ı buruk kutluyoruz”30 Nisan 2019 Salı 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti