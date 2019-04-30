HTKS: Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak yönetenlere sesleniyoruz!

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası yayınladığı 1 Mayıs mesajı şu şekilde:

KKTC 'de çalışma hayatı koltuklarınızdan izlediğiniz gibi değildir. Bugün piknik alanları, müzikler eşliğinde yiyip içen ve bir şenlik portresi çizmeye çalışan, fakat 2 Mayıs' ta tekrar kan ağlamaya devam edecek olan emekçilerle dolup taşacaktır. Her zamanki gibi parti merkezlerinizden işçi müzikleri eşliğinde verilen kutlama mesajları yayınlandıkça siz de ezilen işçilerin yanındaymışsınız gibi bir havaya bürüneceksiniz. Bazılarınız takım elbiselerinizi bu sefer kıravatsız giyip halkın ve çalışanın içinden biriymişsiniz gibi bize güller saçacaksınız.

Ancak ülkemizde hayat bu kadar kolay değildir ve hükmettiğiniz sistem her geçen gün çalışanın canından can almaktadır.

* Asgari ücret sadaka niteliğindedir.

* Özel sektörde işçiler 12 saati aşkın sürelerle çalıştırılmaktadır.

* Çalışanın sosyal güvencesine gereken önem verilmemekte, yatırımlar yapılmamaktadır.

* Her geçen gün iş kazaları artmakta, emekçiler ölmektedir.

* Kadın ve çocuklar birer köle gibi çalıştırılmaktadır.

* İŞVEREN, GENEL ANLAMDA ÇALIŞMA YASALARINA UYMAMAKTADIR.

Eğer gerçekten çalışanın yanında iseniz bütün bunları görür, ivedi olarak gerekeni yaparsınız.

EMEK EN YÜCE DEĞERDİR...