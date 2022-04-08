HTKS: Ya bu çark tersine dönecek, ya da bizler sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!

UBP-DP-YDP hükümeti yaptığımız tüm uyarılara ve eylemlere rağmen can çekişir durumda olan K.K.T.C ekonomisi altında halkı sömürüp, kölesi oldukları sermayeyi besleme ve ayakta tutma operasyonlarına aralıksız devam etmektedir. Bir taraftan günaşırı aldıkları zam kararları ile halkı cebindeki son kuruşa kadar soyarken diğer yandan da halkın parasını yarattıkları müşavirlere, gereksiz yurtdışı ziyaretlerine ve devletten bile daha zengin durumda olan sermayeye verdikleri teşfiklere harcamaktadırlar. Bunca yıldır aynı siyasetin oynadığı devletcilik oyunu kisvesi altında insanları sömürüp sermayeye ve taraftarlarına kurban etme operasyonuna daha fazla sessiz kalmayacağız.
25 Mart’da yaptığımız grevi yasaklarken dayanak gösterdiğiniz yasa, halka sırtınızı dönüp işinize bakma yetkisini size vermiyor. 28 Mart’da Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası tahtında talep ettiğimiz uzlaşı kurulunu hala daha kurmadınız. Hesap vermekten kaçıyorsunuz! Yaptıklarınıza isyan eden çalışanlara günü geçiştirme politikaları ile sırtınızı dönüyor, ölü taklidi yapıyorsunuz! Bilmenizi isteriz ki mücadelemize koyacağınız yasaklar da bir yere kadardır. Sizler sömürmeye devam ederken bizler de sırf yasak koydunuz diye işinizi döndürmeye devam edeceğimizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Ya bu çark tersine dönecek, ya da bizler sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!
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