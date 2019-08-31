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HTKS: YDP'nin sermayeye hizmet etmekten başka hiçbir görevi yok

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Başkanı Cem Kapısız, sendikanın Ercan Havalimanı’ndaki “gerçekleri” kamuoyu ile paylaşmasından rahatsız olduğunu savunduğu Yeniden Doğuş Partisi’nin sendikaya saldırmayı kendine görev bildiğini ifade etti.
HTKS: YDP'nin sermayeye hizmet etmekten başka hiçbir görevi yok

Kapısız yazılı açıklamasında, “Etnik köken temelinde bir örgütlenmesi bulunan bu partinin, Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere sürekli olarak önüne geleni yabancı düşmanlığı ile suçlaması, ezberde başka bir söylem bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Sermayeye hizmet etmekten başka hiçbir görevi olmayan YDP'nin bu doğrultuda araç olarak da ‘Türkiyeli - Kıbrıslı ayrımcılığını’ diline dolayarak, emekçi göçmen vatandaşlarımız arasında prim elde etmeye çalıştığını üzülerek takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Kapısız, önce hukukuna saygı duymak ve toplumun kendi malı üzerinde her zaman ilk olarak söz hakkı bulunduğunu idrak etmek gerektiğini belirterek, Ercan özelleştirmesinin sonuçlarının ortada olduğunu kaydetti ve “takdir Kıbrıs Türk toplumunundur” dedi. 

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