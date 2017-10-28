HTKS'den hükumete döviz isyanı: Döviz borçlanmayın demek dışında herhangi bir önlem düşünüyor musunuz?

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası(HTKS), hükümeti, dövizdeki artışa bağlı olarak alım gücünün zayıflamasına karşı önlem almaya çağırdı.

HTKS Başkanı Cem Kapısız, yaptığı yazılı açıklamada, TL’nin bir yılda döviz karşısında yüzde 35 değer kaybettiğini, buna karşın “en ufak bir çare” üretilmediğini iddia etti.

İthalatın büyük bir kısmının döviz üzerinden yapıldığını, dövizdeki artış nedeniyle bu ürünlerin bir gecede pahalanabildiğini, buna bağlı olarak da toplumun fakirleştiğini belirten Kapısız, “Çalışanlar olarak borçlar ve pahalılık altında eriyip gidiyoruz. Maaşlarımız ülke koşullarında yetersiz kalmaktadır. Alım gücü bu kadar eriyen bir toplum ile ekonomiyi nasıl döndürmeyi hedeflemektesiniz? Döviz borçlanmayın demek dışında herhangi bir önlem düşünüyor musunuz? Bir an önce halkla paylaşmanızı öneririz” dedi.