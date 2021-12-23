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HTL gençlerinden İstanbul’daki Gastronomi Festivali’nde büyük başarı

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HTL’nin genç yetenekleri Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde hazırladıkları yemekler ve tatlılarla dereceye girerek iki altın, üç gümüş, bir de bronz madalya kazandı
HTL gençlerinden İstanbul’daki Gastronomi Festivali’nde büyük başarı

 

  • HTL’nin genç yetenekleri Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde hazırladıkları yemekler ve tatlılarla dereceye girerek iki altın, üç gümüş, bir de bronz madalya kazandı

 

Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL) öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde tüm yarışma dallarında başarı sağladı. Genç yetenekler, hazırladıkları yemekler ve tatlılarla dereceye girerek iki altın, üç gümüş, bir de bronz madalya kazandı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından 22-25 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’ne HTL öğrencileri de katılıyor.

Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde “liseler arası makarna, pratik gençler pizza ve pide, liselerarası ana yemek ve liselerarası restoran tatlı tabağı” dallarında yarışan 11 mutfak sınıfı öğrencileri, tüm dallarda madalya kazandı.

Organizasyonun ilk gününde yarışmaları madalyayla tamamlayan HTL öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Aşan ve Turizm zümre öğretmenleri Mutiye Osmancık ve Rufat Rufat eşliğinde, organizasyonun devamını takip edip, İstanbul’da da çeşitli teknik gezilere katılacak.

HTL’den verilen bilgiye göre, pandemi döneminde yarışmaya hazırlanan öğrenciler, turizm zümresi öğretmenleriyle birlikte sıkı bir hazırlık süreci geçirdi ve yarışmaya odaklandı.

Gerekli sağlık önlemlerini alarak İstanbul’a giden HTL heyetinin sağladığı başarı, okul camiasına gurur ve büyük mutluluk yaşattı.

İstanbul’daki Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde ödül kazanan HTL öğrencileri şunlar:

Bulut Kemal Özlüses: Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek Yarışması Altın Madalya

Irmak Kaşot: Lise Düzeyi Okulları Restoran Tatlı Tabağı Yarışması Altın Madalya

Melih Sakallı: Pratik Gençler Pizza ve Pide Yarışması Gümüş Madalya

Aysel Kasap: Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek Yarışması Gümüş Madalya

Cankız Alır: Lise Düzeyi Okulları Makarna Yarışması Gümüş Madalya

Çığıl Cambaz: Lise Düzeyi Okulları Makarna Yarışması Bronz Madalya

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