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Huawei katlanabilir telefonu Mate X'in fiyatını açıkladı

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Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X, MWC 2019 kapsamında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Huawei katlanabilir telefonu Mate X'in fiyatını açıkladı

Huawei, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında en yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise katlanabilir ekrana sahip olan Huawei Mate X oldu.

ShifDelete.net sitesinin aktardığına göre dışarı doğru katlanabilen tek bir OLED ekrana sahip olan akıllı telefon açık formda iken 8 inç (2480×2200 piksel) büyüklüğünde, katlandığında ise 6.6 inç (2480×1148 piksel)  ve 6.8 inçlik (2480×892 piksel) iki farklı ekrana sahip olabiliyor.

Gücünü Huawei’nin 7 nm Kirin 980 işlemcisinden alan akıllı telefon ayrıca  'Huawei Balong 5000' adı verilen 5G modem sayesinde 'dünyanın ilk 5G destekli katlanabilir telefonu' unvanına sahip oldu.

 

Dünyanın ilk 7nm 2G/3G/4G/5G destekleyen modemiyle gelen akıllı telefon, 4 5G antenine sahip.

Ayrıca 6 GHz bağlantı ile 4.6 Gbps bağlantı hızına sahip olan akıllı telefon 1 GB’lik bir filmi 3 saniyede indirebiliyor.

​Huawei Mate X 8 GB RAm ve 512 GB'lik dahili depolama ile 2299 euro'ya bu yılın ortasında satışa çıkacak.

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