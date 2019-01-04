Huawei yeni yıl tweetini iPhone ile attı, olanlar oldu

Huawei, 31 Aralık'ta saat 11.31'de Twitter'dan "Huawei'den hepinize mutlu 2019'lar. Yeni yılda amacımız, sevdiğiniz kişilere ulaşmanız için size daha fazla neden sunmak" şeklinde bir mesaj paylaştı.
Ancak tweetin alt tarafında çıkan ve paylaşımın iPhone'dan yapıldığını gösteren 'via Twitter for iPhone' (iPhone için Twitter üzerinden) ifadesi sosyal medyayı salladı.
Tweet bir kaç dakika sonra Huawei tarafından silinse de Marques Brownlee isimli teknoloji uzmanı tarafından alınan ekran görüntüsü internet aleminde dolaşımda kaldı.
2 ÇALIŞAN CEZALANDIRILACAK
2 ÇALIŞAN CEZALANDIRILACAK
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Chen Lifang, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu durum markanın imajını zedeledi" dedi.
Lifang, olayın Sapient isimli sosyal medya yönetim şirketinde çalışan kişinin masaüstü bilgisayarında VPN sorunu yaşadığı için tweeti iPhone'dan atmasıyla gerçekleştiğini söyledi.
Lifang, durumdan sorumlu iki kişinin rütbelerinin alındığı ve aylık maaşlarını 5.000 yuan (728.27 dolar) düşürdüğünü belirtti. Ayrıca, çalışanlardan birinin bir sene işten uzaklaştırılmasının da söz konusu olduğunu söyledi.
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