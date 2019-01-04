  • BIST 88.533
  • Altın 225,317
  • Dolar 5,4207
  • Euro 6,1815
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Huawei yeni yıl tweetini iPhone ile attı, olanlar oldu

»
Çin menşeli teknoloji firması Huawei'nin Twitter'dan paylaştığı yeni yıl mesajını iPhone ile atması sosyal medyayı salladı. Olayın ardından şirket, iki çalışanına yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Huawei yeni yıl tweetini iPhone ile attı, olanlar oldu

Huawei, 31 Aralık'ta saat 11.31'de Twitter'dan "Huawei'den hepinize mutlu 2019'lar. Yeni yılda amacımız, sevdiğiniz kişilere ulaşmanız için size daha fazla neden sunmak" şeklinde bir mesaj paylaştı.

 

Ancak tweetin alt tarafında çıkan ve paylaşımın iPhone'dan yapıldığını gösteren 'via Twitter for iPhone' (iPhone için Twitter üzerinden) ifadesi sosyal medyayı salladı.

huvai.png

Tweet bir kaç dakika sonra Huawei tarafından silinse de Marques Brownlee isimli teknoloji uzmanı tarafından alınan ekran görüntüsü internet aleminde dolaşımda kaldı.

 

2 ÇALIŞAN CEZALANDIRILACAK

 

2 ÇALIŞAN CEZALANDIRILACAK

 

Donald Trump, Demokrat Parti ile tutuştuğu Meksika sınırına duvar kavgası yüzünden federal hükümetin kapanması tehlikesine dair gazetecilerin sorularını dinlerken

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS

Trump'tan Çin'e yeni yılda yeni yasak geliyor: Huawei ve ZTE'ye 'ulusal güvenlik' kısıtlaması

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Chen Lifang, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu durum markanın imajını zedeledi" dedi.

 

Lifang, olayın Sapient isimli sosyal medya yönetim şirketinde çalışan kişinin masaüstü bilgisayarında VPN sorunu yaşadığı için tweeti iPhone'dan atmasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Lifang, durumdan sorumlu iki kişinin rütbelerinin alındığı ve aylık maaşlarını 5.000 yuan (728.27 dolar) düşürdüğünü belirtti. Ayrıca, çalışanlardan birinin bir sene işten uzaklaştırılmasının da söz konusu olduğunu söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Ufuklar, 'Güneş Sistemi'nin keşfi için' alçalıyor01 Ocak 2019 Salı 14:15
  • Huawei P30 konsept videosu yayınlandı.01 Ocak 2019 Salı 09:17
  • 5 Arka Kamerası ile 'Yok Artık' Dedirten Nokia 9'un Basın Görseli Ortaya Çıktı31 Aralık 2018 Pazartesi 23:45
  • Android Pie güncellemesi pili bitiriyor!31 Aralık 2018 Pazartesi 22:15
  • 2018'in fark yaratan 10 bilimsel buluşu31 Aralık 2018 Pazartesi 21:09
  • Rusya'nın Uzay Aracında Bulunan Delik İçeriden Açılmış31 Aralık 2018 Pazartesi 20:00
  • Akıllı telefon fiyatları düşecek mi?31 Aralık 2018 Pazartesi 19:07
  • Mars'ın kaybolan metan gazı, bilim insanlarını şaşırtıyor31 Aralık 2018 Pazartesi 17:06
  • Nancy Grace Roman: 'Hubble Uzay Teleskobu'nun annesi' 93 yaşında hayatını kaybetti31 Aralık 2018 Pazartesi 16:33
  • Akıllı telefon fiyatları düşecek mi?31 Aralık 2018 Pazartesi 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti