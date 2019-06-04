Huawei’nin akıllı telefon üretimini durdurduğu iddia edildi

Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin ABD’nin uyguladığı ambargonun ardından akıllı telefon üretimini durdurduğu iddia edildi. ABD Başkanı Trump ise İngiltere ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İngiltere ile Huawei konusunda anlaşacaklarını söyledi.

Çin’in teknoloji devi Huawei’nin ABD’nin şirketi kara listeye almasının ardından akıllı telefon üretimini durdurduğu iddia edildi.

South China Morning Post’ta yer alan habere göre Huawei, ABD’li şirketler Google, Microsoft, Intel, Qualcomm, Xilinx ve Broadcom ile yaptığı anlaşmaların kısıtlanmasının ardından ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmeye çalışırken akıllı telefon üretimini durdurdu.

Habere göre ABD’li şirketlere getirilen Huawei’ye teknoloji transferi yasağı, Çinli şirketin uluslararası satışlarında bazı gerekli malzemelere ulaşmasını engelledi ve şirket üretimi durdurma kararı aldı.

Geçen ay da Huawei'nin akıllı telefon üretimini belirli bir süre için durdurduğu iddiaları ortaya atılmış, şirket bu iddiaları yalanlamıştı.

TRUMP: İNGİLTERE İLE HUAWEI KONUSUNDA ANLAŞACAĞIZ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump bugün İngiltere'de Başbakan Theresa May ile yaptığı ortak basın toplantısında, Huawei ürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılması durumunda istihbarat paylaşımı kısıtlamasına gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Hayır, çünkü Huawei ve diğer konularda kesinlikle bir anlaşmaya varacağız. Harika bir istihbarat paylaşımı ilişkimiz var. Farklılıklarımız konusunda çözüme varacağız. Konuyu görüştük ve herhangi bir kısıtlama görmüyorum."

ABD, Avrupa ülkelerine Huawei'nin 5G altyapısını kullanmamaları için baskı yapıyor. İngiltere 5G altyapısında Huawei'nin teknolojisini kullanıp kullanmamak konusunda henüz bir karara varmadığını açıklamıştı.