Huawei'nin patronu ABD'den korkmuyor: Dünya biz olmadan yapamaz

ABD'nin, firmasını kara listeye alma çabalarını eleştiren Çinli teknoloji devi Huawei'nin kurucusu ve patronu Ren Zhengfei, "ABD'nin bizi ezmesinin imkânı yok. Dünya Huawei ve gelişmiş tekonolojisi olmadan yapamaz" dedi.

BBC'ye özel bir röportaj veren Zhengfei, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin bizi ezmesine imkân yok. Dünya da biz olmadan yapamaz çünkü biz daha ilerideyiz. Geçici bir süre için bizi kullanmamaları için daha fazla ülkeyi ikna etseler bile, her zaman küçülmeye gidebiliriz."

‘ABD, DÜNYAYI TEMSİL ETMİYOR'

Zhengfei, "Batı'da ışıklar gitse de, Doğu parlamaya devam eder. Kuzey karanlığa gömülürse de Güney hâlâ var. Amerika dünyanın tümünü temsil etmiyor. Sadece bir kısmını temsil ediyor" dedi.

Ren Zhengfei, şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) olan kızı Meng Wanzhou'nun ABD'nin talebi üzerine Kanada'da gözaltına alınmasını da ‘politik bir karar' olarak yorumladı.

Meng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanıyor.

CASUSLUKLA SUÇLANIYOR

ABD yönetimi Huawei'yi para aklama, banka işlemlerinde sahtekârlık, casusluk ve ticari sırları çalmakla suçluyor. Şirketse bu suçlamaları reddediyor.

Huawei ve ABD arasındaki hukuki savaşta, şirketin dünya çapında çeşitli ülkelerde telekomünikasyon ağları kurarak büyük firmalarla rekabet etmesi ve Apple'dan daha fazla akıllı telefon satar duruma gelmesi yatıyor. Huawei'nin 5G donanımı tedarik etmesine Avustralya ve Yeni Zelanda'da da yasak getirildi.