Hücre, Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Kurulu yeniden oluşturuldu

KARAR SAYısı: TE(K-I)418-2019 KOORDiNASYON KURULU'NUN YENiDEN OLUŞTURULMASI

(Önerge No:449/2019) (S.B.)

Bakanlar Kurulu, 57/2014 sayılı insan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile ilgili Kuralları Düzenleyen Yasa'nın 5'inci maddesi uyarınca oluşturulan Koordinasyon Kurulu'na, H(K-I)1113-2017 sayı ve 25.4.2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile atanan üyelerin 2 (iki) yıllık görev süreleri 25 Nisan 2019 tarihinde sona ereceği sebebiyle aşağıda isimleri belirtilen kişilerin Koordinasyon Kurulu'na üye olarak atanmalarına karar verdi.