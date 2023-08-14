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Hüda Yalınayak, İskele'deki adam öldürme olayını anlattı

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Hüda Yalınayak, İskele'de önceki Perşembe sabahına yakın eğlence mekanı önünde darp sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Mavideniz'in yeğeni.
Hüda Yalınayak, İskele'deki adam öldürme olayını anlattı

O gece Hüseyin Mavideniz ve kardeşi Baran Mavideniz ile birlikte gittikleri mekanda, hep birlikte güvenlik şiddetine uğradılar. Aldığı bir yumruk darbesiyle yere düşen ve ardından yerdeyken yüzüne basılan Hüseyin Mavideniz, olay yerinde can verdi. 29 yaşındaki Hüda Yalınayak'ın ise burnu kırıldı. Yalınayak o gece yaşananları anlattı.

"İTİŞME YAŞANDI, BİZİ DIŞARI ATTILAR"

Hüda Yalınayak, içeri girdikten kısa bir süre sonra Hüseyin Mavideniz'in, Londra'dan tanıdığı orta yaşlarda bir arkadaşını gördüğünü ve oturdukları masadan kalkarak yanına gittiğini kaydetti. Yalınayak ardından yaşananları şöyle anlattı: "Tokalaştı, 10-15 dakika takıldı orada. Beni çağırdı, ben de gittim yanlarına. Tokalaştık, tanıştık, orada iki tane tanımadığı şahıs, İngilizce bir şey söyledi. Ben müzikten dolayın anlamadım. O anladığı için tartışmaya girdi. Aldım tekrar masaya götürdüğüm esnada Hüseyin'in arkadaşı bir şişe viski yolladı. Hüseyin de teşekkür etmek için yeniden o masaya gitti. Konuyu bilmiyorum, o esnada itişme oldu. Ben de yanına gittim. İtiştik adamlarla, güvenlikler bizi dışarıya attı." Hüda Yalınayak, kendileri dışarı çıktığında Baran Mavideniz'in içeride kaldığını, bu sırada mekanda bir başka kavganın çıktığını belirtti. Devamında şunları kaydetti: "Ben içeri girip, alıp gidelim dedim. Güvenliğin birisine gidip, °aradın içeride kaldığını söyledim. Güvenliklerle birlikte kavga çıkınca birlikte içeriye koştuk biz. içeriye girdiğimizde benim konuştuğum güvenlik bana dönerek, 'Ben size demedim mi içeri gitmeyeceksiniz: deyip yumruğu vurdu. Ardından tüm güvenlikler, Hüseyin Mavideniz'le bize saldırdı, sandalyelerle birlikte saldırdılar. Alkollü de değildik. Hüseyin Mavideniz darbelerden dolayı sallanıyordu, baya darbe aldı!'

"MUŞTAYLA YUMRUKLADILAR"

Hüda Yalınayak, Hüseyin Mavideniz'i ölüme götüren mekan önündeki saldırı anlarını ise şöyle anlattı: "Ağacın oraya götürdüler beni orada vururlardı. Hüseyin Mavideniz de dışarıya doğru yürürdü. Yerdeyken muştayla çeneme vurdular. Ben kapandığımda bayıldım. Ona da benim yanımdan giden çocuk hızla koşturarak yumruğu vurdu rnuştayla:'

"HÜSEYİN'E KİMSE GİDİP BAKMADI"

"Polisler geldi oraya. Bana kelepçe takmaya çalıştılar. üç tane polis de arabanın içinde bana saldırdı rahat durmam için. Hüseyin Mavideniz orada duruyor, ne bir, sağlık görevlisi var, ne de bir polis memuru gidip bakmadı. Yarısı güvenliklerin yanında, 5-6 kişi benim yanımda, olayı dinlemeye çabalıyorlar. Kimse gidip bakmadı, arabanın içinde polislere bağırdım, ondan rahat durmadım, 'Bakın: dedim 'Bir şey oldu: Kalkmadı, kımıldamadı. 'Ambulans gelecek: dediler, dedim 'Bırakın beni bakayım: Beni alıp götürdüler. Hastaneye götürdüler, Hüseyin Mavideniz orada kaldı:' Baran Mavideniz'in durumunu ise o esnada bilmediğini kaydeden Yalınayak, "Ama o da dayak yemiş. İçeriyi almaya girdik ama görmedik." dedi.

Kaynak: Halkın Sesi - mykibris

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