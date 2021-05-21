Hüdaverdi'nin Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü mevkiine Saadet Hüdaverdi atandı.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan atama kararnamesine göre, Hüdaverdi’nin ataması bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü mevkiine Saadet Hüdaverdi atandı.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan atama kararnamesine göre, Hüdaverdi’nin ataması bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
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