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Hukuk alanında öncü bir inceleme!

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Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehman Damirli’nin alanın ilk kaynağı olarak kaleme aldığı “Genel Hukuk Teorisi: Türkiye’de Tarihi Gelişimi ve Çağdaş Durumu” kitabı yayımlandı
Hukuk alanında öncü bir inceleme!

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehman A. Damirli’nin kaleme aldığı “Genel Hukuk Teorisi: Türkiye’de Tarihi Gelişimi ve Çağdaş Durumu” kitabı yayımlandı. Adalet Yayınevi etiketi ile yayımlanan kitap, Türk hukuk alanının tarihsel gelişimini inceleyen tek kaynak olarak öne çıkıyor. Genel hukuk teorisinin tarihine ilişkin Türkçe'de şimdiye dek yazılmış ilk ve tek kitap olan eser, 1880’lerden günümüze hukuk teorisi ile ilgili alandaki bütün literatürün incelemesini içeriyor.

Hukuk alanında öncü bir inceleme!

Hukuk alanının duayen isimlerinden kamu hukuku uzmanı Prof. Dr. Kemal Gözler, detaylı bir incelemesini yaptığı makalesinde, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehman A. Damirli’nin kaleme aldığı “Genel Hukuk Teorisi: Türkiye’de Tarihi Gelişimi ve Çağdaş Durumu” kitabından övgüyle söz ediyor.

Prof. Dr. Mehman A. Damirli’nin kitabını, “Mehman A. Damirli’nin yaptığı şey basit bir literatür taraması değil. Damirli’nin çalışması tasvirî bir çalışmadan ibaret değil. Damirli, tasvir ettiği doktrini sistemli bir şekilde analiz ediyor ve bu doktrine sistemli ve ayrıntılı eleştiriler yöneltiyor. Türkiye’de 1880’lerden bu yana, hukukun genel teorisi ile uzaktan yakından ilgili bir şeyler yazmış her bir yazar, Mehman A. Damirli’nin incelemesine ve eleştirisine mazhar oluyor. Ben dahil, hepimiz, sayın Damirli’nin kitabında boyumuzun ölçüsünü alıyoruz. Ben kendi payıma bu eleştirileri zevkle okudum ve okurken de kendi kendime ‘az bile demiş’ dedim” sözleriyle değerlendiren Prof. Dr. Gözler, kitabı “Türk hukuk literatüründe alıntı ve atıf usûlleri konusunda örnek alınması gereken ender kitaplardan biri” olarak da tanımlıyor.

Hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası birçok çalışma yapan ve özellikle bu alana yaptığı katkılarıyla bilinen Dr. Kemal Gözler, “Genel Hukuk Teorisi: Türkiye’de Tarihi Gelişimi ve Çağdaş Durumu” kitabı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Prof. Dr. Mehman A. Damirli’ye teşekkür ederken, “Türk hukuk teorisine böyle bir hizmette bulunduğu için kendisine bu teorinin bir mensubu ve temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. Sayın Damirli, gerçi doktrinimize ‘vaktinden çok sonra geldiniz’, ama olsun; görünen o ki sizden çok istifade edeceğiz. Hoş geldiniz!” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yeter Tabur: “Bu kapsamlı eser, Türk hukuk literatüründe önemli bir boşluğu doldurdu. Kıymetli hocamıza, bu değerli katkısından dolayı teşekkür ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur, alanında tek olan bu eseri, akademi ve hukuk dünyasına kazandırdığı için Prof. Dr. Mehman A. Damirli’ye teşekkür etti. Doç. Dr. Tabur, “Bu kapsamlı eser, Türk hukuk literatüründe önemli bir boşluğu doldurmuştur. Kıymetli hocamıza, bu değerli katkısından dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurulduğu 1997’den bugüne, Prof. Dr. Mehman A. Damirli’nin de yer aldığı uzman akademik kadrosu ile sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarını karşılayan, uluslararası alanda çalışma becerisine sahip, hukukun temel ilke ve değerlerini özümsemiş hukukçular yetiştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Tabur, “Geleceğin hukukçularını yetiştirirken, hukuk litaretürüne bu denli değerli katkılar sağlamak için de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Mehman A. Damirli kimdir?

1964’te Azerbaycan'da doğan Prof. Dr. Mehman A. Damirli, lisans ve yüksek lisans eğitimini Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk bilimleri alanında iki doktora derecesi bulunan Prof. Dr. Mehman A. Damirli, 2005’te doçentlik, 2007’de ise profesörlük unvanı aldı. 2015’ten beri Uluslararası Mukayeseli Hukuk Akademisi'nin muhabir üyesi olan Prof. Dr. Mehman A. Damirli, akademik kariyeri boyunca çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Damirli, hukuk biliminin tarihi ve teorisi, hukuki araştırmalar metodolojisi, genel hukuk teorisi, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, hukuk tarihi ve mukayeseli hukuk alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Mehman A. Damirli, Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi başta olmak üzere çeşitli dillerde 20 kitap ve 200'den fazla eserin yazarıdır. Ayrıca; International Journal of Law and Society ve Теорія та Філософія Права (Hukuk Teorisi ve Felsefesi) dergilerinin danışma kurullarında da görev yürütüyor.

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