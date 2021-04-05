  • BIST 1.437
  • Altın 450,031
  • Dolar 8,1138
  • Euro 9,5615
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA41'i yerel 45  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi

Hukuk Dairesi’nde Boş Bulunan Kıdemli Savcı Mevki İçin Dilekçe Kabul Ediliyor

» »
:Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Sarper Altıncık, Hukuk Dairesi’nde boş bulunan “kıdemli savcı” mevki için dilekçe kabul edildiğini duyurdu.
Hukuk Dairesi’nde Boş Bulunan Kıdemli Savcı Mevki İçin Dilekçe Kabul Ediliyor

:Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Sarper Altıncık, Hukuk Dairesi’nde boş bulunan “kıdemli savcı” mevki için dilekçe kabul edildiğini duyurdu.

Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Sarper Altıncık yaptığı yazılı açıklamada, değiştirilmiş şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasasının 17 ve 18’inci maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olan kişilerden Hukuk Dairesi’nde boş bulunan kıdemli savcı mevki için dilekçe kabul edileceğini belirtti

Açıklamada, ilgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada  halen Hukuk Dairesi’nden görev yapanların bu mevki için müracaat etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Sucuoğlu: UBP Kurultayında adayım!05 Nisan 2021 Pazartesi 16:00
  • Meclis'te Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı Görüşülüyor05 Nisan 2021 Pazartesi 15:59
  • Saner: “Türkiye’den 40 bin doz aşı bekliyoruz”05 Nisan 2021 Pazartesi 15:58
  • BKP El-Sen’in Düzenlediği Eyleme Destek Belirtti05 Nisan 2021 Pazartesi 15:50
  • Yarın Ilgaz Köyüne Beş Buçuk Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek05 Nisan 2021 Pazartesi 15:50
  • Mevlevi'de 6-15 Nisan Tarihlerinde Top Atışı Yapılacak05 Nisan 2021 Pazartesi 15:41
  • Tatar, Vefatının 24. Yıldönümünde Alpaslan Türkeş’in Lefkoşa’da Müze Haline Getirilen Evini Ziyaret Etti05 Nisan 2021 Pazartesi 15:40
  • “Toplum Bu Şekilde Yönetimi Hak Etmiyor”05 Nisan 2021 Pazartesi 15:38
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi üyeleri ile bir araya geldi05 Nisan 2021 Pazartesi 15:11
  • Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Hristiyan mezheplerin Paskalya yortusunu kutladı05 Nisan 2021 Pazartesi 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti