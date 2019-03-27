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Hukuk fakültesi bitirenlere baraj sınavı geliyor

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Hukuk fakültesi bitirenlere baraj sınavı geliyor
Hukuk fakültesi bitirenlere baraj sınavı geliyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Yıllardır avukatlık sınavı peşindeydik. Avukatlık sınavı olmayacak ama başka bir şey olacak. Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor,” dedi.

Feyzioğlu, Samsun Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide konuştu.

Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı ile yargı reformu çalışması içinde olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:“Umut ediyorum nisan ayında Sayın Bakan tüm ayrıntılarını açıklayacak. Avukatlıktan gelen, adliye koridorlarında avukatlık yapmış bir Bakan ile bunca yıldan sonra çalışabildiğim için çok mutluyum. Birbirimizi anlayabiliyoruz ve çözüm de getirebiliyoruz. Yıllardır avukatlık sınavı peşindeydik. Avukatlık sınavı olmayacak ama başka bir şey olacak. Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor. Baraj muhtemelen 70 olacak.”

Sınavı geçen kalitede öğrenci yetiştirmeyen hukuk fakültelerinin kontenjanını doldurmaması gerektiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

“Sınava girmeyen veya sınavı geçemeyenlere de elbette iş bulmak lazım. Yıllarca polis akademisi öğrencilerine hukuk dersi vermeye çalıştık. Başarılı olamadık, çünkü dünyaya bakış açımız farklı. Dünya bunun yolunu bulmuş. Hukuk fakültesi mezunlarını rütbeli polisliğe yönlendiriyor. Gerçekten çözüm oluyor. İlk adımdan itibaren hukuk kurallarını hukukçu gibi bilen bir kişinin iyi bir polislik eğitimi almasından söz ediyorum. Buna Adalet Bakanımız son derece sıcak bakıyor. Bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanımız da çok sıcak bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da sıcak bakarsa, bu işin Avrupa’ya parmak ısırtacak bir proje olarak gelişmesini sağlamak da bizim görevimiz olmalı. Orta vadede ise tüm avukat, hakim ve savcıların Fransa’da olduğu gibi yüksek lisans zorunluluğuna tabi tutulması, Almanya’daki gibi iki devlet sınavından sonra mesleğe başlamaları gerekir.”

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