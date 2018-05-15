Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesinin Kitabı Dünyaca Ünlü Springer Yayınevi Tarafından Max Planck Serisinde Yayımlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre kitap ayrıca, 1927 yılından beri devam eden, Max Planck Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk kitap serisinde de yer buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan tarafından yazılan “Global Constitutionalism: A Socio-legal Perspective” (Küresel Anayasacılık: Sosyo-Hukuki Bir Perspektif) başlıklı kitap dünyanın önde gelen yayınevlerinden Springer tarafından yayımlandı.

Küresel Anayasacılık Fikrinin Yaşatılabilirliği Sorununa Işık Tutmayı Amaçlanıyor

Springer tarafından yayımlanan kitap tanıtım bülteninde kitapla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Bu kitap küresel anayasacılık fikrinin yaşatılabilirliği sorununa ışık tutmayı amaçlamaktadır. Küresel Anayascılık uluslar arası hukuk alanında bir paradigma alternatifi olarak ortaya çıktı. Ancak, çağdaş anayasacılığın kompleks ve çok boyutlu yapısı düşünüldüğünde, gerçekte anayasa hukukunu uluslarası hukuk için yeni bir paradigma olarak görmek oldukça zordur. Bu kitap kültürel paradigmanın küresel anayasacılık tartışmasına işlevsel araçlar sunabileceğini ileri sürüyor. Başka bir deyişle, küresel anayasacılık küresel bir anayasa yerine küresel bir “anayasa kültürü” bağlamında ele alınabilir. Böylece, uluslararası toplum gibi çok farklı aktörlerin mevcut olduğu; küresel yönetim ve hukukun henüz gerçekleştirilemediği bir alanın anayasalaşması fikri daha gerçekçi bir tartışma zemine ortaya çıkabilir.