  • BIST 101.540
  • Altın 184,766
  • Dolar 4,4440
  • Euro 5,2765
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesinin Kitabı Dünyaca Ünlü Springer Yayınevi Tarafından Max Planck Serisinde Yayımlandı…

»
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre kitap ayrıca, 1927 yılından beri devam eden, Max Planck Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk kitap serisinde de yer buldu.
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesinin Kitabı Dünyaca Ünlü Springer Yayınevi Tarafından Max Planck Serisinde Yayımlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan tarafından yazılan “Global Constitutionalism: A Socio-legal Perspective” (Küresel Anayasacılık: Sosyo-Hukuki Bir Perspektif) başlıklı kitap dünyanın önde gelen yayınevlerinden Springer tarafından yayımlandı. 

Küresel Anayasacılık Fikrinin Yaşatılabilirliği Sorununa Işık Tutmayı Amaçlanıyor
Springer tarafından yayımlanan kitap tanıtım bülteninde kitapla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Bu kitap küresel anayasacılık fikrinin yaşatılabilirliği sorununa ışık tutmayı amaçlamaktadır. Küresel Anayascılık uluslar arası hukuk alanında bir paradigma alternatifi olarak ortaya çıktı. Ancak, çağdaş anayasacılığın kompleks ve çok boyutlu yapısı düşünüldüğünde, gerçekte anayasa hukukunu uluslarası hukuk için yeni bir paradigma olarak görmek oldukça zordur. Bu kitap kültürel paradigmanın küresel anayasacılık tartışmasına işlevsel araçlar sunabileceğini ileri sürüyor. Başka bir deyişle, küresel anayasacılık küresel bir anayasa yerine küresel bir “anayasa kültürü” bağlamında ele alınabilir. Böylece, uluslararası toplum gibi çok farklı aktörlerin mevcut olduğu; küresel yönetim ve hukukun henüz gerçekleştirilemediği bir alanın anayasalaşması fikri daha gerçekçi bir tartışma zemine ortaya çıkabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Troya efsanesi DAÜ’de hayat buldu14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:21
  • İki toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” yarın başlıyor14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:31
  • Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine trafik eğitimi14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:15
  • Afrika’dan Yakın Doğu’ya Uzanan Başarı Hikayeleri… Dr. Abdikarim M. Abdi Ülkemizde Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Çalışmalar14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:19
  • DAÜ ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:15
  • Doç. Dr. Ali Rıza Taşkale’nin “Post-Politics in Context” İsimli KitabıYayınlandı13 Mayıs 2018 Pazar 18:46
  • LAÜ, “II. Uluslararası Yemek Festivali”nde altın madalya aldı13 Mayıs 2018 Pazar 18:44
  • DAÜ’den Ödüllü Fotoğraf Yarışması13 Mayıs 2018 Pazar 18:43
  • DAÜ’de fotoğraf Sergisi13 Mayıs 2018 Pazar 18:42
  • YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Japonya Sergisinde13 Mayıs 2018 Pazar 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti