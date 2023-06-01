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Hukuk Komitesi gündemindeki yasa önerilerini görüştü

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Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında yaptığı toplantıda, gündemindeki yasa önerilerini görüştü.
Hukuk Komitesi gündemindeki yasa önerilerini görüştü

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin) madde madde görüşmesini tamamladı. Komite, anılan yasa önerisinin ivediliği olmadığı için üçüncü okunuşunu önümüzdeki toplantısında yapacak. 

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi daha sonra UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı’nın öneri sahibi olduğu “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin genel görüşmesine başladı. Komite, yasa önerisi üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Barolar Birliği, İçişleri Bakanlığı, Demokrat Parti (DP), Sol Hareket, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’nden yetkililer ile Bağımsız Milletvekili Adayı Mert Taşkın katılarak görüşlerini komiteye aktardı. 

Toplantıya komite başkan vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyelier UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile  CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıda ayrıca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik Yasa Önerisi”nin Öneri Sahibi olarak UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve YDP Milletvekili Talip Atalay da yer aldı. 

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