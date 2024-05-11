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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Hukuk Komitesi taşınmaz mallarla ilgili değişiklik tasarısını görüşüyor

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi dünkü toplantısında, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti.
Hukuk Komitesi taşınmaz mallarla ilgili değişiklik tasarısını görüşüyor

Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da katıldı.

Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’nden yetkililer katılarak tasarıyla ilgili görüşlerini komiteye sundu

UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantı komite üyeleri CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın katılımıyla yapıldı.

Toplantıda ayrıca CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Asım Akansoy da katıldı.

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