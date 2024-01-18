Hukuk Komitesinde iki yasa tasarısı ele alındı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi iki yasa tasarısını ele aldı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamada, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığındaki Komite bugünkü toplantısında, Genel Kuruldan bir daha görüşülmek üzere Komiteye geri alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Haksız Fiiller (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (öneri sahibi: UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk)” görüştü.

Komite, Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sundu; Haksız Fiiller (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin de madde madde görüşülmesini tamamladı ancak ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantıya bıraktı.

Toplantıda CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük yer aldı.