Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, TBMM Anayasa Komisyonu İle Toplantı Yaptı

Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) temasları kapsamında TBMM Anayasa Komisyonu üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, TBMM’de 8 numaralı komisyon salonunda yer alan toplantının başında ilk sözü alan Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, KKTC heyetini TBMM çatısı altında ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne üye tüm vekillere ve Kıbrıs Türk halkına selamlarını gönderdi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk de konuşmasında, Ankara’daki temaslarında sürekli olarak “Türkiye’de ne varsa KKTC’de olmalı” söylemini duyduklarını ve bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri hiçbir zaman tutmadığını dile getiren Öztürk, yanlarında her zaman için Anavatan Türkiye olduğunu söyledi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyeti TBMM temasları kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis’te bombalanan alanları da ziyaret etti.

Ankara’da temaslarına devam eden Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetinde Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün yanı sıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer alıyor.