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Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Çalışma Yemeğinde Bir Araya Geldi

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Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Çalışma Yemeğinde Bir Araya Geldi

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı bahçesinde yer alan yemekte, Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün yanı sıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat hazır bulundu.

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Yemekte ayrıca, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Heyet üyeleri tarafından Bakan Çavuşoğlu’na Meclis çalışmaları hakkında bilgiler verilirken, Kıbrıs sorunu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Meclis heyetinin, Anıtkabir’i de ziyaret etmesi bekleniyor.

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