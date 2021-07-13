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Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi’nden Anıtkabir’e Ziyaret

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Temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’da bulunan UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi’nden Anıtkabir’e Ziyaret

Temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’da bulunan UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite Başkanı Yasemi Öztürk, UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat’dan oluşan heyet, Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti.

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Burada Komite Başkanı Yasemi Öztürk, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Mustafa Kemal Atatürk,

Siz Dünyaya örnek, Türkiye Cumhuriyeti’ne   önder oldunuz.  Bir Milletin birlik olduğunda  neler başarabileceğini  gösterdiniz.  

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, dahi lideri ATAM; Bir Türk kadını  olarak  bugün  manevi huzurunda olmanın   haklı onurunu ve gururunu  yaşamaktayım. Yolunuz yolumuz, ilkeleriniz  ilkelerimizdir. 

Bir Ulus, sımsıkı  birbirine bağlı  olmayı  bilmedikçe, yeryüzünde  onu bertaraf edecek Millet çoktur.   Yabancı güçlerin  Kıbrıs   Türk Halkının  Türkiye  Cumhuriyeti ile birlik ve beraberliği  bozmasına  müsaade  etmeme çabamız; azim ve kararlılık içinde devam etmektedir. Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesini, Anadolu halkının desteği ile sürdürmektedir.

Bugün, burada Kıbrıs Türk Halkını temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Milletvekilleri olarak, heyetimle birlikte huzurundayız.

ATAM, Kıbrıs Türk Halkı, faziletli mücadelesine, onuruna ve Devletine sahip çıkmaya devam edecektir. Bunun kanıtı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin varoluşudur.

Bu duygu ve düşüncelerle manevî  huzurunuzda bulunmaktan kıvanç ve onur duymaktayız. Atam  özgürlük  ve bağımsızlık  yolunda kararlılık  içinde yürüyeceğimize ant içer  en derin saygılarımızı  sunarız.”

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