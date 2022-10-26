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Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Toplandı

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Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün saat 11.00’de toplandı.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Ardından, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi’ni (Öneri Sahipleri: UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk) ele alarak, genel görüşmesine devam etti.

Komite, son olarak, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve madde madde oylamasına başladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite toplantısına davetli olarak Emlakçılar Birliği, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’ndan temsilciler katılarak, görüşlerini Komite’ye aktardılar.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat ile Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıya ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Özdemir Berova ile HP Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.

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