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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi 2 tasarıyı oy birliğiyle kabul etti

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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi 2 tasarıyı oy birliğiyle kabul etti
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında iki tasarıyı görüşerek oy birliğiyle kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite ilk olarak KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Arasında Tarımsal Araştırma Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile onayladı.

Komite daha sonra KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nı ve KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile kabul etti.

Komite daha sonra, gündeminde ivedilikle bulunan “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan komiteye; CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Erdal Özcenk ve DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

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