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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Anıtkabir’i ziyaret etti

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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Anıtkabir’i ziyaret etti
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya giden Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün yanısıra UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı’dan oluşan heyet, Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu mozeleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

 

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti ve Yasemi Öztürk Anıtkabir özel defterini imzaladı.

 

Öztürk deftere şunları yazdı:

“Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Atatürk;

Bugün, “egemenlik kayıtsız, şartsız, milletindir” diyen Cumhuriyet Meclisi’nin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı olarak üyeleriyle birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duymaktayım. Kıbrıs Türkleri olarak hiçbir baskı ve zorlama olmadan ilke ve inkılaplarınızı benimsedik ve kabul ettik. “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” sözlerinizi kendimize ülkü kabul ederek bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduk. Ancak varoluş mücadelemiz henüz bitmemiştir. Büyük zorluklarla kurduğumuz devletimizi, uluslararası camiada tanınmış, saygın bir devlet haline getirene kadar da bitmeyecektir. Şüphesiz bu yoldaki rehberimiz düşünceleriniz; en büyük destekçimiz de Anavatan Türkiye Cumhuriyetidir. Yürüdüğümüz bu zorlu yolda devletimiz ve milletimiz için çok çalışacağıma manevi huzurunuzda söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle huzurunuzda saygı ve minnetle eğiliyorum.”

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