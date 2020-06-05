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Hukuk, Siyasi Işler ve Dişilişkiler Komitesi, Bilişim Suçlari Yasa Tasarısını Görüştü

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Hukuk, Siyasi Işler ve Dişilişkiler Komitesi, Bilişim Suçlari Yasa Tasarısını Görüştü
Hukuk, Siyasi Işler ve Dişilişkiler Komitesi, Bilişim Suçlari Yasa Tasarısını Görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı. 

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre da, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüştü. 

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi.

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:  

“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havva Kozok; Polis Genel Müdürlüğü’den Deniz Tatar, Osman Kayabaşı, Uğur Yasakcı; Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Evren Çavdır; Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel, Mehmet Cezar; Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden  Avukat Bedriye Tuzlalıoğlu; Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Sami Özuslu, Avukat Öncel Polili; Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden Kemal Ataman, Halil Okur; Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Medine Albayrak, Umur Yılmaz; İstanbul Barosu’ndan Avukat Begüm Can Gürel; Turkcell’den Avukat Buğçehan Arıklı, Ayzer Mungan, Emre Laçinler ve Telsim’den Fevzi Tanpınar, Çağrı Okan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı. Toplantıya ayrıca YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

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