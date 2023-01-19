Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi heyeti, Abdullah Güler ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyet, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Meclis Halkla İlişkiler Binası Komisyon Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Güler'in yanı sıra komisyon üyesi milletvekilleri hazır bulundu.

Güler, KKTC'nin müstesna bir yerinin olduğunu ve bu yeri her zaman muhafaza edeceğini vurguladı.

Gazi Meclis ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaki iş birliğinin, yakın diyaloğun, bundan sonraki dönemde de devam etmesinin önemli olduğunu belirten Güler, KKTC'nin tanınmasını ve bölgesel bütün gelişmelerde özgün rol oynamasını istediklerini dile getirdi.

Yasemi Öztürk ise Türkiye'de ve TBMM'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ve güçlü olmasını önemsediklerini söyledi.

Öztürk, KKTC'nin bölgedeki hidrokarbon kaynakları nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini ve dünya ülkelerinin gözünü bu tarafa çevirdiğini kaydederek, dili, dini, kültürü bir olan insanlar olarak dünyada tek millet görüntüsü vermek gerektiğini belirtti.

Anlaşılamayan konuları basına yansıtmayı doğru bulmadığını, diyalog yoluyla sorunların çözülmesi gerektiğini düşündüğünü dile getiren Öztürk, yanlış anlamalara yol açacak, dış basına malzeme verecek ifadelerden kaçınmak gerektiğini düşündüğünü bildirdi.

Abdullah Güler, Türkiye'nin bölgesinde oynadığı rol, ekonomik, siyasi, askeri gücü ve operasyonel kabiliyetlerinin, bölgesel manada KKTC'ye katkı sağladığını vurgulayarak, Türkiye'nin bölgesindeki etkisi ve güvenilirliği ne kadar artarsa bundan KKTC'nin de yararlandığını ifade etti.

KKTC'nin bölgesel tehlikelere, ayrışmalara, fitnelere karşı uyanık olması gerektiğini belirten Güler, bölgesel güçlerin iç kargaşayla hedeflerine ulaşma niyetinin bulunduğunu aktardı. Güler, buna yol verecek her türlü davranıştan uzak durmak gerektiğini kaydetti.