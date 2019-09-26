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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onayladı

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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onayladı

Komite, gündeminde bulunan, “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile kabul etti. Komite diğer gündem maddesi olan“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesine başladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ilerleyen toplantılarda da ele almaya devam edecek.

Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı, mahkeme hükümlerinin icrası konusunda tespit edilen somut sorunları aşmak, mahkeme hükümlerinin etkin ve adil bir şekilde icra edilebilmesini sağlamak amacıyla hazırlandı.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve Yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılması amacıyla düzenlendi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı Hukukçuları Emine Uzun ve Cemaliye Temel, KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser ve Danışmanı Mehmet Paralik, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Taşkent Doğa Parkı Üyesi Kemal Basat, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği Üyeleri Ersan Korudağ, Damla Beton ve Uğur Gökaşan ve Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.

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