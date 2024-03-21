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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi iki yasa tasarısını görüştü

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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanarak, iki yasa tasarısını görüştü.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi iki yasa tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı” ve “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Planlama ve İnşaat Dairesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite daha sonra “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

UBP Milletvekili, Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen Komite toplantısına, CTP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyeleri; UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısında ayrıca CTP milletvekilleri Asım Akansoy, Devrim Barçın, Sami Özuslu ve bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

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