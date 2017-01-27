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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında “Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında saat 10.00’da başlayan komite toplantısına CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ve DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu yanında ilgili bakanlıktan görevliler katıldı.

Öte yandan TAK muhabirinin Komite Başkanı İzlem Gürçağ’dan aldığı bilgiye göre, tek maddeli Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, trafikle ilgili tüm yetkilerin bir süre önce İçişleri Bakanlığı’ndan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi nedeniyle emniyet kemeri konusunda da görev yetki devri düzenlemesi içeriyor.

Tasarının, üçüncü ve son oylamasının önümüzdeki cuma günü yapılarak Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi planlanıyor.

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