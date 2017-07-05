Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Komite’ye; CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Erdal Özcenk ve CTP Milletvekili Asım Akansoy katıldı.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite gündeminde bulunan; Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti.
Komite toplantısına, davetliler de katılarak görüş ve önerilerini sundular.
Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı, Siber suçlarla mücadele edebilmek için hazırlandı.
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