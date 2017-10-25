Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı.

Komite, Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’nin (Öneri Sahibi Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz) genel gerekçelerini görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’nin genel gerekçesi şöyle:

“Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışma izni, iş kurma izni veya daimi ikamet izni ile ikamet eden kişilerin bu yasa kapsamında olup sabıka kaydının silinebilmesi için aranan şartlara uygun sabıka kaydındaki sabıkalarının gelecekteki hayatlarına teşkil etmemesi için, gerek para gerekse hapislik cezası olsun bu gibi sabıka kayıtlarının bu yasada öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde mahkeme tarafından silinmesine karar verilebilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek.”

Komite toplantısına, yasa tasarısı ve yasa önerisiyle ilgili, Başsavcılık’tan Behrat Mavioğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Polis Genel Müdürlüğü’nden Erkut Efendi ile Polat Özcan katıldı.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığındaki toplantıda, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Asım Akansoy, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.